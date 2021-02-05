江敏賢慰勞基層員警，致贈柑橘象徵大吉大利。（警方提供）

農曆春節將至，台中市大台中警察之友會第四辦事處主任江敏賢與台中市政府警察局第四分局長許明耀，於5日到分局及各派出所，慰問辛苦執勤的內、外勤同仁，特地致贈象徵大吉大利的茂谷柑橘給同仁滿滿的祝福與鼓勵。

江敏賢偕許明耀親赴各單位慰勉警察同仁們的執勤辛勞，他分享自己年少時北漂基隆經商，長年在外地奮鬥，特別能感同身受基層員警在家戶團圓的春節佳期無法回家，犧牲與家人相處的時間，默默的堅守崗位，守護著社會安寧。

江敏賢事業有成，退休後榮歸故里依然熱心關懷故鄉，為了替辛苦的警察同仁加油打氣、提振高昂士氣，特地致贈象徵大吉大利的茂谷柑橘，盼帶來好福運。

分局長許明耀表示，由衷感謝第四辦事處平時對警察的全力支持，點滴在心頭。也期許全體同仁能秉持「真誠」、「效率」、「同理心」的服務態度來獲得民眾的肯定；建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期。

(中時 )