台中警察之友會大甲辦事處新任主任陳勝堅偕同辦事處副主任柯景騰前往大甲警分局致贈禮盒慰勞分局全體同仁。（大甲分局提供／王文吉台中傳真）

大台中警察之友會大甲辦事處配合防疫政策，減少人群聚集機會，新任主任陳勝堅取消原本規劃的交接典禮暨聯誼餐會，在低調中承接重任。因農曆年節將至，且目前疫情嚴峻，加重員警勤務工作，陳勝堅一上任即安排慰勞執勤員警，3日上午偕同辦事處副主任柯景騰前往大甲警分局致贈禮盒慰勞分局全體同仁。

陳勝堅表示，警察工作箇中辛勞與辛酸，一般民眾很難體會，春節期間員警投入治安維護及交通疏導勤務，讓民眾安心過節，犧牲與家人團聚的時間；近期又因疫情持續蔓延，大甲分局亦貫徹執行政府相關防疫政策，員警均站在第一線共同參與防疫作戰，勤務繁重。

陳勝堅代表全體警友慰勉員警，同時提醒員警注意執勤安全及身體健康，讓員警感受到來自於社會各階層的關懷。在為轄區治安、交通等工作犧牲奉獻時，背後一直有雙手在支持著警察同仁，一如警友會的標誌一般，警民同心、社會和諧溫馨。

大甲分局長李建興表示，陳勝堅多年來都是警友辦事處中的一員，平日就非常關心員警，與員警互動良好，經常參加分局舉辦的各項活動，支持警政工作。支援改善員警應勤裝備，並適時頒發破案獎金表揚工作績優員警及慰勉同仁，提振員警工作士氣。

(中時 )