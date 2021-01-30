總獎金150萬美元（約新台幣4135萬）BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽四強賽，台灣「羽球王子」王子維與對手大戰80分鐘，以18比21、21比14、16比21惜敗男單世界排名第3的丹麥好手安東森（Anders Antonsen），無緣爭冠。

世界排名第12的王子維上屆年終賽止步四強，這次再度前來挑戰，小組賽以3戰全勝、分組第一之姿再闖四強，今天碰上安東森，過去兩人4度交手，王子維握有3勝1負的對戰優勢，其中包含昨天的小組賽最終戰，王子維以直落二勝出。

首局前段戰況十分膠著，8比8後安東森以一波7比1攻勢要回領先，不過王子維努力追趕，一度追到2分差，仍以18比21讓出。

落後一局的王子維次局重整旗鼓，在1比2落後的情況下連拿8分逆轉，成功將戰局扳平。決勝局前段王子維還能緊咬比分，但在9比9後讓安東森連拿5分要回領先，儘管王子維一度追到1分差，最終仍氣力放盡吞敗。

而在王子維落敗後，台將男單唯一希望則要寄望「一哥」周天成，他將碰上另名丹麥好手安賽龍，爭奪另一張決賽門票。

(中時 )