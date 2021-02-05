國內市面上充斥各種非法OTT(Over The Top)機上盒，標榜可免費收看國內各大直播衛星、有線電視節目、美日韓及國內電影、戲劇影集，警方發現，犯罪集團透過架設於國內電信機房的網路伺服主機，破解各大電視台合法訊號，透過網路傳輸到非法機上盒讓消費者收視，侵害國內民視、東森、TVBS、三立、年代、壹電視、中天、八大、非凡、緯來及日本TBS、FUJI TV、NTV、WOWOW、TVAsahi等多家電視台智慧財產權，並委任「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」及「日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構」等單位向刑事局電偵大隊與保二總隊刑警大隊提告，分別報請桃園地檢署、台中地檢署指揮偵辦。

刑事局上月執行「淨頻專案」擴大掃蕩非法機上盒及竊訊機房，首波鎖定坊間常見的安博、EV、瘋潮唱等機上盒為重點查緝目標，經多月偵查分別在新北市、桃園市、台中市等18處經銷商、機房進行搜索，查獲林姓男子等4名經銷商及5名機房嫌犯。

警方發現，非法機上盒業者為逃避追查，另成立提供非法APP專屬網站，指引用戶安裝在機上盒中以瀏覽侵權影片，而位於新北市、台中市等9部網路伺服器主機則具備快速竊取直播訊號功能，利用高頻寬優勢將電視台編碼訊號進行破解傳輸，也發現不法業者將網路伺服主機縮小為掌上型尺寸，來方便能快速移動，成為特殊查扣物件，初估本次查緝行動遭侵權價值已超過10億餘元。

(中時 )