中華籃協今天發出新聞稿，決定中華男籃隊因參賽球員人數不足而最終決定不打亞洲盃資格賽第三階段賽事。中華籃協負責選訓的副祕書長李雲翔在受訪時表示，因為亞洲籃總將比賽地點由日本東京改至卡達杜哈，增加了代表隊染病機率，加上無法確保教練與球員的健康安全，因此才做出退賽決定。

李雲翔說，亞洲籃總為了讓比賽順利舉辦，不斷修改規則，甚至還將代表隊參賽人數12人下修至10人即可，這樣的作法根本就不顧會員國的考量，尤其是在目前疫情如此嚴重的狀態下依舊要辦理比賽，實在讓人匪夷所思。

李雲翔強調，第二階段澳洲與紐西蘭同樣是拒絕出賽，但國際籃總(FIBA)為何不懲處這兩個國家呢？難道FIBA有兩套懲處標準嗎？所以，籃協正在申訴當中，希望FIBA可以有一個明確說法。

李雲翔表示，台灣與卡達並沒有邦交，代表隊無法直飛，必須轉機才能抵達杜哈，而轉機過程才是染病的最大溫床，倘若在杜哈確診的話，後續該怎麼辦，協會有將教練或是球員後送回台灣的能力嗎？更別說球員家人的擔憂了，因此在總總考量之後才做出退賽決定。

李雲翔指出，網路上球迷將中華隊稱為敢死隊，這是很不道德的說法，這些願意出賽的球員都是為國爭光的好男兒，怎沒人指責當初說要全力配合卻臨時退卻的PLG聯盟呢？一旦遭到亞洲籃總罰款或停權，都將是國內籃壇的損失。

倘若中華籃協被亞洲籃總停權的話，不但無法舉辦一年一度的瓊斯盃，而且SBL與PLG兩個聯盟的洋將都將無法取得轉隊證明，如此一來各隊洋將都得離開台灣，非常仰賴洋將的PLG聯盟勢必受到嚴重打擊。

(中時 )