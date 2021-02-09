愛爾達（8487）9日表示，亞視app在未取得愛爾達授權下擅自盜播愛爾達所屬愛爾達體育頻道訊號，並以收費的方式供民眾收視觀賞，台北地方法院日前一審宣判，熊姓主嫌遭處有期徒刑10個月。

愛爾達表示，該公司於2年多前發現頻道訊號遭盜播後，立即向內政部保安警察第二總隊報案，並協助警方追查機房位置與破案。後經台北地檢署的偵查起訴、台北地方法院的審判，讓嫌犯為其盜版行為接受法律的制裁，愛爾達捍衛合法版權讓公理正義終得伸張。

愛爾達再度重申：

（1）該公司所屬愛爾達體育1台、體育2台、體育3台目前僅於中華電信MOD、 Hami Video、ELTA.tv(前稱 ELTA OTT)上合法觀賞，呼籲觀眾依上述合法授權管道觀賞節目，用行動支持正版節目並保障自身收視權益。

（2）對於任何未經授權，擅自盜播愛爾達頻道訊號之行為，該公司將依法追究相 關人等之民刑事責任。

（3）愛爾達面對無法無天、猖獗的盜版行為，呼籲政府嚴格查緝侵權盜版之不法行為，以捍衛法治保障人民權益，更盼社會各界能大力支持正版，共同打擊盜版，勿讓盜版再做大。

(工商 )