高雄巿議會第7次臨時會在議長曾麗燕敲槌下，於29日晚間7時宣布閉幕，對此，高雄市長陳其邁也感謝市府團隊與議會的努力。知情人士表示，就陳其邁上任時的客觀環境來看，這次能成功完成預算審議，關鍵就在「陳其邁柔軟身段，讓市政得以繼續推動」。

高雄巿110年度地方總預算案，經巿議會1次大會加2次臨時會後，28日審議完成三讀，審定總預算歲入1458億9041萬1000元，公債及賒借收入102億928萬9000元，歲出1520億9970萬元，債務還本40億元。

此次臨時會於29日閉幕，結束9天會期，在順利審議完成110年度地方總預算案，曾麗燕致閉幕詞時，感謝議員監督市政及為市民荷包把關的努力，同時對陳其邁與市府團隊配合出席大會及備詢，表達謝意。她也強調，大會雖然結束，議會監督不會打烊，市府仍要繃緊神經，要審慎執行預算，推動市政建設與市民福祉。

陳其邁從去年8月補選接任高雄市長後，外界緊盯陳如何治理高雄，對此，知情人士29日接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，陳其邁很清楚知道，自己一上任沒有蜜月期，立刻要面對今年度總預算的編列，且議會又是朝小野大局面，但陳其邁熟知市政，身段又夠柔軟，更要求各處首長針對藍綠議員質疑，都要充分解釋和溝通，如此誠懇態度，都讓朝野黨團肯定陳其邁的誠意。

(中時新聞網)