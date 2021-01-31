高雄帕可麗酒店2F艾可廚坊即日起至3月31日推出「義法經典-嶄新食藝」全新午間菜單。（柯宗緯攝）

高雄帕可麗酒店2F艾可廚坊即日起至3月31日推出「義法經典-嶄新食藝」全新午間菜單，主廚採用台灣在地漁蔬肉品等食材，以異國烹飪技法完美詮釋料理最純粹的風貌，亦有推出「雙人饗宴套餐」，主廚精選冷前菜、主菜及甜點共六道菜餚，使漫步於高雄的旅人與饕客，一同品味這經典的義法食藝。

業者指出，主廚以義法經典料理為主題，結合亞洲各國料理的特色，展現於各式主餐之中，像是「焦味噌翼板牛排搭烤舞菇」主廚將日式與義式風味融合，使用美國特選翼板牛肉低溫烹調30小時，油脂少且肉質軟嫩美味，再使用白味噌烤至褐色搭配味醂、奶油乳化，佐以舞菇增添風味，香甜與柔嫩的口感令人垂涎。

「白酒醬汁燴小蝦搭香煎鱸魚」主廚選用新鮮鱸魚，將整個鱸魚各個部位完美的展現，以魚骨及日式海帶芽為基底熬煮成白酒醬汁，佐以鮮嫩蝦子一同品嚐，大海鮮甜的滋味在口中盡情綻放!另外還有經典主菜「炙烤劍旗魚甜菜根燉飯」，選用口感軟嫩的劍旗魚，搭配甜菜根泥搭配菲達乳酪，交織出美麗櫻花色的燉飯，令人想一口接著一口。

經典冷前菜「香脆法國麵包搭乳酪烤蛋與番茄沙拉」使用台灣在地有機土雞蛋以及鮮摘番茄，佐以用布拉塔起司以及牛奶製作成的乳酪慕斯醬，郁可口的滋味，挑逗舌尖的每一條神經。

「經典凱薩沙拉」選用鮮脆的蘿蔓生菜，上方灑上香氣十足的煙燻豬肉碎，搭配主廚特製醬油風乾蛋黃，多層次的口感在口中華麗的綻放。

主廚同步推出「蛤蜊黑蒜油雞白湯」，以雞大骨為基底熬煮的純粹白湯，配上雞油炸三次蒜片搭配葵花油研磨，微焦的蒜香與雞湯的交織，餘韻自帶甘甜。

(中時 )