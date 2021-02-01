菲律賓總統大選明年將登場，支持現任總統杜特蒂長女薩拉參選的呼聲高。薩拉今天說：「如果屆時我能做些什麼幫助這個國家，我懇請他們（支持者）允許我參選2034年總統。」

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任。薩拉（Sara Duterte）這項聲明意謂否定她將競逐下兩屆菲國總統大位。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，現任菲國南部大城納卯（Davao）市長的薩拉今天透過簡訊告訴菲律賓媒體：「我了解（要求我參選呼聲）來自哪裡，我也對我們國家要走向哪裡感到焦慮。我一直對擁有他們的信賴和信任心存感激。」

薩拉寫道：「如果屆時我能做些什麼幫助這個國家，我懇請他們（支持者）允許我參選2034年總統。」

菲國民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）去年11 月23日到12月2日調查發現，受訪菲國成年人中，26%支持薩拉成為下屆總統，在可能參選者中名列前茅；菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）和2016年曾參選總統的現任參議員柏吾（Grace Poe）分列2、3位，支持率均約14%。

支持率位居4、5位的是頗受矚目的政治明星、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）（12%）及現任參議員、菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）（10%）。

針對她為何選擇12年後參選總統，薩拉表示：「因為那還很遙遠，可能到了2034年他們就忘記我了。」

近來支持薩拉角逐總統大位呼聲不斷。昨天有團體在大馬尼拉地區奎松市（Quezon）發放「衝吧薩拉，參選2022年總統」字樣的年曆，引發關注。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日說：「我告訴英黛（Inday，即薩拉）不要參選，因為我同情她必須體驗我經歷過的一切。」

杜特蒂說：「這不適合女人。你知道，女人和男人的情緒機制完全不同。不幸的是，這會逼瘋你。」

(中央社)