趙少康將回國民黨，國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文「熱烈歡迎」。

蔡正元說，趙少康回國民黨，不管是回來吵架，回來吃苦，回來掃地擦桌子，國民黨員和支持者此時此刻都應該熱烈歡迎趙少康回來。

趙少康重回國民黨 綠委：不單純
趙少康回國民黨 黨務人士：選不選主席非重點 重點在趙將是活棋

(中時 )

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