趙少康回國民黨 蔡正元：熱烈歡迎 15:592021/02/01 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡正元臉書發文。(摘自蔡正元臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 趙少康將回國民黨，國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文「熱烈歡迎」。 蔡正元說，趙少康回國民黨，不管是回來吵架，回來吃苦，回來掃地擦桌子，國民黨員和支持者此時此刻都應該熱烈歡迎趙少康回來。 趙少康重回國民黨 綠委：不單純 趙少康回國民黨 黨務人士：選不選主席非重點 重點在趙將是活棋 (中時 ) #趙少康 #國民黨 #回來 #蔡正元 #熱烈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【重返國民黨】趙少康證實申請回黨 爆：韓國瑜勸我選黨主席 10:062021/02/01 政治 【重返國民黨】憂台灣會亡國 趙少康曝與韓國瑜私下對話 12:172021/02/01 政治 趙少康重返國民黨 侯友宜：不但肯定且樂觀其成 12:592021/02/01 政治 新黨：盼趙少康把新黨精神帶回國民黨 14:072021/02/01 政治 【重返國民黨】趙少康可能參選2022 網驚：蔣萬安危險了 11:372021/02/01 政治 【重返國民黨】趙少康要選黨主席有2關卡 江啟臣是關鍵 14:132021/02/01 政治 【重返國民黨】趙少康回歸 謝龍介：重量級震撼彈 18:042021/02/01 政治 趙少康回鍋國民黨 連勝文、張麗善：樂觀其成 13:382021/02/01 政治 【重返國民黨】游淑慧稱趙少康「大鯰魚」：牛轉乾坤的禮物 15:282021/02/01 政治 【重返國民黨】趙少康申請回復黨籍 馬英九笑而不語 09:542021/02/01 政治 【重返國民黨】趙少康重回國民黨 藍粉振奮大喊：選總統 08:542021/02/01 政治 政治熱門新聞 陳時中為何拿不到疫苗 連勝文爆：某綠委大發國難財 - 政治 【重返國民黨】趙少康喊選黨主席 藍知情人士曝幕後盤算 - 政治 罷免黃捷投票最終預測 王世堅3字斷言結局 - 政治 遊行布條罵黃捷「婊子」？罷捷總部回應了 - 政治 趙少康有意參選黨主席 江啟臣這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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