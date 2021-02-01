立法院本會期將啟動修憲委員會，針對立委修憲多元提案，內政部、法務部等行政部門均表達尊重。不過，法務部認為，要將現行國歌入法，並無窒礙難行之處，但國歌未必要入憲，若入憲是要強調宣示性效果，則法務部也表達尊重。

國歌因為藍綠對立等歷史共業，有些歌詞成了部分綠營政治人物難以啟齒的困擾。長期以來無法解決。立委陳歐珀、陳亭妃、范雲、黃秀芳等人上午舉辦「邁向國家正常化」第三場修憲公聽會「深化民主，務實修憲」，陳歐珀主張，憲法有關國家統一前提應改為國家發展前提，另外國家領土的固有疆域，應改為實質上憲法效力所在地。包括國徽、國歌、國旗、國名，也可凝聚共識討論，此外則是修憲門檻太高，少數人就可以綁住憲法。

針對國旗、國歌、國徽入法、入憲問題，民政司副司長鄭英弘表示，現行憲法第六條規定國旗應為紅地左上角青天白日，中華民國國徽國旗法第四條也規定，國旗依憲法為紅地左上青天白日，因此國徽及國旗目前已以法律來定，否需在憲法增修條文中訂定相關內容，內政部

尊重立法院審議。

法務部參事林豐文也說，相關修憲內容，法務部尊重立法院決定。法務部科長張芫睿則說。依現行規定國徽國旗已入法，但國歌則並無規定，如果要把國歌以法律另定之，並無窒礙難行之處，但未必要入憲，若入憲是要強調宣示性效果，法務部也表達尊重。

此外，針對固有疆域變更問題，內政部地政司長王成機說，若固有疆域要改成「憲法所及地區」是很嚴肅且要謹慎的議題，1993年時有18位立委提出針對領土範圍在哪裡，聲請大法官解釋，最後解釋的結果是，領土範圍依憲法第4條無詳細列舉，而是採概括規定，司法院的解釋對領土範圍之所以不採列舉，強調有其政治上及歷史上的理由，所以固有疆域的界定，是「重大政治問題」，大法官的結論並未對疆域 做出解釋，況且，固有疆域要改為憲法所及地區，同樣的問題又出現，憲法所及地區所指為何，還是要界定。

(中時 )