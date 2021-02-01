行動支付時代已經來臨，許多消費者已經習慣購物用餐只要帶上一支手機就可以出門。凱基銀行即日起至2月28日止，推出街口支付綁定凱基銀行帳戶，享首筆消費100％回饋，每人最高回饋100街口幣。此外，新開立數位帳戶並連結街口支付消費，可享每筆10％街口幣回饋，且於四大超商、百貨、餐飲等常用通路消費，還能享受街口支付提供帳戶付款每筆2％街口幣回饋。可於下次消費時直接折抵，方便又實惠。

邁入2021年，凱基銀行攜手街口支付，提供消費者更多元的電子支付方式及高額回饋。即日起至2月底，針對已有凱基銀行帳戶的消費者，推出「綁定街口支付享首筆消費100％回饋」優惠，且在四大超商、百貨、餐飲等常用通路消費，還能再享每筆回饋2％街口幣，相當於首次消費100元，就可拿滿上限100街口幣，等同此筆費用無須自己買單。

此外，凱基銀行針對「新申辦數位帳戶並連結街口支付」的消費者，提供每筆消費10％的回饋，每人最高回饋150街口幣。舉例來說，沒有開立凱基銀行帳戶的陳小姐，2月1日後透過凱基銀行官網線上完成申辦凱基數位帳戶，並且將此數位帳戶綁定街口支付。農曆過年期間首次與家人至百貨公司餐廳消費2,000元，即獲得10％街口幣回饋，並拿滿上限150街口幣，還可額外獲得百貨通路帳戶付款2％街口幣回饋，加總共獲得190街口幣！而且往後每日早晨在超商買咖啡時，也能享每筆2％街口幣回饋，生活中輕鬆「Pay」就可把回饋拿好拿滿。

凱基銀行表示，尚未擁有凱基銀行存款帳戶的消費者，不須親自到分行辦理，只要透過凱基銀行官網的「我要申請」專區，即可線上開立數位存款帳戶，申辦時間只要5分鐘，節省交通及等待時間，非常便利。

(工商 )