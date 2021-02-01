有樂器之王封號的管風琴，因演奏機會較少，一向是觀眾好奇的樂器，然而，要演奏這台跟音樂廳一樣巨大的樂器，並不容易，需要手腳並用，還要有助手幫忙拉音栓，紀錄片《奪冠之路：管風琴大賽》記錄了5名來自世界各地頂尖的青年管風琴好手，參加2017加拿大國際管風琴大賽的競爭與奪冠過程，還有原本備受看好的音樂天才賽巴斯提安海德，卻因助手忘了拉音栓，導致比賽失常。
賽巴斯提安海德自11歲開始自學管風琴，參加比賽時才19歲，是該屆最年輕的參賽者，但是第一輪比賽的賦格曲，助手出錯，音色變化沒做好，讓台下評審也錯愕，他原本胸有成竹，彈完卻只能在路邊爆哭，他表示，「第一輪的失誤，讓我很生氣，我覺得自己沒有機會了，但還是進到第二輪，這增加了我的信心。」不過他最後仍沒獲得名次。
加拿大國際管風琴大賽有「管風琴界奧林匹克」之稱，每3年在蒙特婁舉辦一次，僅開放全球35歲以下的樂手參賽。導演史黛西．坦能邦表示，她在2008第一次看到管風琴演奏，對這項樂器感到驚喜，「演奏者同時彈奏三個鍵盤和一個踏板，眼到、心到、手到、腳到，四者配合無間，像是交響樂，令人著迷。」
影片裡還有另外一位來自中國大陸的管風琴演奏家沈媛，她的父親是管風琴名家沈曉明，她自小在父親的啟蒙下學琴，她表示，參加比賽是想要當開路先鋒，「參加大賽不只是為了向父母證明實力，更想知道自己有像自己想的那樣有實力嗎？」沈媛表示，有時在力氣上，確實比不上男生，「但在演奏上，就必須要展現想要贏的決心。」
為了贏得比賽，每位選手皆展現自己的強項，也出奇招穩住心情，有人吃香蕉，有人唱詩歌，還有人打太極，或是穿特別顏色的襪子，而來自美國德州的青年管風琴家艾希克里斯，則是善用自己的福音音樂和爵士樂底子，最終拿下首獎，如願以償。
(中時 )
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