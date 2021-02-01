新北市政府警察局蘆洲分局卸、新任分局長布達交接典禮，於2月1日上午10時30分在蘆洲分局四樓大禮堂舉行，由新北市政府警察局局長黃宗仁親自主持布達儀式。

局長在交接儀式中致詞，特別重要的是「人民最大，基層優先」，期許警察要有同理心，一定要保護好老百姓，讓老百姓安居樂業，不能容忍幫派的存在，也針對蘆洲地區在地宮廟文化部份，提出在台南的經驗，表示存在有其必要，是文化、信仰的一部份，但是不要讓宮廟陷入黑道、幫派及毒品，希望張分局長運用其資訊專長，並結合民代、區公所及志工、民防、義警、巡守隊、警友會，正義的力量才會大，拼現場流血流汗的事警察來做，但是需要大家的支持。

新任蘆洲分局分局長張國哲是中央警察大學57期畢業，具有資訊與科技方面的專長，歷任新北市政府警察局淡水分局分局長、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長、新北市政府警察局資訊室主任、內政部警政署資訊室科長、內政部警政署資訊室技正等重要職務，不論是經驗、學識都相當豐富。

黃宗仁會中說到，今天六都都有分局長交接，但新北市希望藉此機會，深入說明社區警政意義，爭取民眾認同，致詞中感謝李忠萍分局長任內對蘆洲地區的治安、交通等各項警政工作的付出，也期許接任的張分局長秉持資訊的專業，繼續為蘆洲分局付出，也感謝在場的貴賓支持，讓蘆洲分局能為地方治安全力打拼。

(中時 )