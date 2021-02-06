台灣警察專科學校專科警員班第38期寒假實習11名警專實習生在台中市警察局霧峰分局實習1個月，霧峰分局也舉辦座談會聽取學生意見回饋，並勉勵警界新血能抱持初衷。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台灣警察專科學校專科警員班第38期寒假實習，於5日圓滿劃下句點，此次共11名警專實習生在台中市政府警察局霧峰分局實習1個月，同學們各個收穫滿滿，除了學習外勤學長們執勤技巧外，更讓學生感受到學長、姊們的智慧與高EQ，職場新體驗收穫滿滿，準備迎接畢業後嶄新的警察生涯。

霧峰分局於當天舉辦座談會，聽取學生意見回饋，並勉勵這群警界新血，能抱持初衷，做一位好警察，會中成功派出所王姓實習生表示，之前在其他縣市的派出所實習，卻與同屬繁忙單位的霧峰分局氛圍十分不同，在好的主官、主管的帶領下，派出所氣氛和諧、同事間會互相幫忙、學長姐會積極教導，令他感觸深刻。

交通分隊林姓實習生則表示，曾在較鄉下的單位實習，此次在霧峰分局實習，感受到繁忙的步調節奏與過去經驗完全不同，知道處事必須「快、準」，在緊湊的時間內，卻需要達到百分之百的要求，令他受益良多。

霧峰分局長陳家銘表示，身在公門好修行，警察工作常有機會與民眾互動，應把握機會訓練自己，面對社會從上層至基層皆有機會接觸，應時刻謹記心中初衷，「外圓內方」妥適處理外在問題，但卻不違背心中的準則及法律規定；同時也是為民眾服務的機會，應盡心盡力為大眾服務，最後致贈紀念福袋，祝福所有實習生鵬程萬里、平安順利。

(中時 )