資深媒體人趙少康申請重返國民黨，坦言是韓國瑜盼他回國民黨選主席？國民黨文傳會副主委鄭照新1日說，趙少康對國民黨而言是顆「活棋」，國民黨當然歡迎他「Why not」？國民黨主席江啟臣說，此時此刻，在社會有影響力的朋友，願意支持國民黨理念，加入或重新回到國民黨，當然歡迎且樂見；相對艱困時刻面對霸道執政黨，更應展開雙臂歡迎。

鄭照新說，這兩年國民黨面臨三個階段。第一階段是求生存免於崩盤，第二個階段進入調養期，目前是壯大階段；國民黨要壯大，必須黨務參與加深加廣，有三個區塊要努力。

國民黨主席江啟臣說，此時此刻，在社會有影響力的朋友，願意支持國民黨理念，加入或重新回到國民黨，當然歡迎且樂見。（本報檔案照片）

鄭照新指出，一是國會成員黨務參與；第二是引入新世代秀異份子、有成功經驗的創新人士參與黨務；三是目前社會意見領袖如趙少康的黨務參與還不深，黨中央努力擴大三塊區域人士的加入，就走上壯大之路。

江啟臣在屏東受訪時說，黨有黨的機制，關於黨職或黨內民主問題，有一定相關規範，趙少康會回國民黨也是希望在此刻為黨出力；以他的高度、不管是任何位置，相信他都會幫助國民黨。至於黨公職選舉部分，所有黨員在此之前都是平等且必須遵守。

江啟臣強調，國民黨不是一言堂，大家有任何想法與意見都可以拿出來討論，希望有更多人能入黨討論後形成黨內共識，畢竟現在黨已不是過去一黨獨大、長期執政；民主社會須接納更多不同聲音、更接地氣，瞭解人民想法在哪，最終仍是回歸民意。

(中時 )