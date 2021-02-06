【現場直播】馬英九偕江啟臣拜早年發春聯｜2021.02.06

前總統馬英九發送牛年「心天之心」春聯。（馮惠宜攝）

前總統到潭子潭水亭觀音廟參香祈福也致贈廟方香油錢。（馮惠宜攝）

前總統馬英九到潭子潭水亭觀音廟發送牛年「心天之心」春聯。（馮惠宜攝）

中廣董事長趙少康重回國民黨，前總統馬英九6日到台中潭子區潭水亭觀音廟祈福，面對媒體提問，他直言，非常歡迎趙少康回到國民黨，大家都很振奮；他也說對於趙少康與江啟臣要角逐國民黨黨主席，他的看法，他表示，如果能公平競爭，那哪一位當選都很好。

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

前總統馬英九6日到台中展開一連串的廟宇祈福發春聯活動，第二站抵台中潭子區潭水亭，不少民眾早早在現場排隊，馬前總統在廟方陪同下先上香祈福，並贈廟方香油錢。

馬英九致詞時表示，他今年春聯為「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」，這兩句話是明朝的明太祖、明宣宗講的，古時候皇帝是天子，就是皇帝的兒子，之所以統治有正當性，是因為有天命，得民心，不得民心就不能夠統治，所以「心天之心」就是要大家重視民意。至於「樂天之樂」，馬前總統說，去年遭受新冠肺炎等挑戰，鼓勵大家要抱持樂觀的心。

隨後，他也接受媒體訪問，對於趙少康重回國民黨的看法，他直言，非常歡迎趙少康回到國民黨，大家都很振奮；當媒體問及，如果趙少康與江啟臣一起角逐國民黨黨主席，他支持誰，他則回應，如他能參選、能夠公平競爭，那哪一位當選都很好。

(中時 )