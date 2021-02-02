歐股周一收漲，從上一周糟糕的周線下跌中出現反彈。在瘋狂散戶注意力轉向銀之後，採礦股上漲。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲4.92點或+1.24%，為400.77點。包括英國貴金屬採礦商Fresnillo、英俄貴金屬採礦商Polymetal國際、瑞典採礦和冶煉商Boliden等採礦股，在散戶推波助瀾之下上漲約5%至20%之間。

相關的基本資源股指數一度大漲2.4%。銀成為散戶在線上交易平台追逐的目標，他們試圖推高此前大型基金管理人押注的資產價值；銀價在周一飆高至近八年的高價。

銀價的積極上漲，明顯地推升了採礦部門，CMC市場分析師Madden指出，金融市場和監管單位也比較樂意看到大宗商品的上漲，銀等大宗商品的價格也比股價較不容易影響。

歐洲主要股市皆上漲，英國FTSE 100指數上漲0.9%，德國DAX指數漲1.4%。

瑞安航空跌3%。該歐洲最大廉航預計本財年將錄得10億歐元的虧損，將為該公司成立以來最糟表現。

英國上市的運動用品零售商京東運動漲6%。該公司宣布以4.95億美元買下美國運動用品商DTLR Villa。

在新冠疫苗推出進度緩慢之下，歐股上周下跌3%；疫情控制情形仍持續為市場重要變數。目前阿斯利康(AstraZeneca)/牛津、輝瑞/BioNTech、莫德納(Moderna)三大疫苗皆面臨對歐盟交貨的難題。隨著新增確診人數的穩定，疫苗接種的進度成為市場關注的焦點。

(時報資訊)