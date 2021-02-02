下班回家太心急？36歲林姓男子，2日晚間6點42分前，駕駛黑色小客車，在台74線快速道路上，從太平往大里方向，欲下大里德芳南路閘道時，不慎碰撞前方直行的車輛，造成2車皆翻滾，共3人皆擦挫傷，幸送大里仁愛醫院救治，均無大礙。

據了解，林男駕駛黑色小客車，於台74線快速道路往東方向行駛，於30.3K處，即將下大里德芳南路閘道時，往右線車道切，但又往中線車道切回來時，不慎左前方撞上由郭姓夫婦駕駛的銀色小客車左後方，導致二車都翻滾，銀車翻了一圈後回正，後保桿掉落、左前及車頂，均有受損，林男則側翻在閘道口，費了一勁才自行爬出。

台74線快速道路， 德芳南路閘道口，2日晚間發生二車車禍，黑車撞銀車，銀車翻一圈回正，黑車還側翻在路上。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台74線快速道路， 德芳南路閘道口，2日晚間發生二車車禍，黑車撞銀車，銀車翻一圈回正，黑車還側翻在路上。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局交通分隊指出，銀車駕駛50歲郭男、乘客45歲吳女及黑車駕駛林男，均擦挫傷送大里仁愛醫院，檢查後幸無大礙，2車駕駛酒測後，酒測值均為零。警方呼籲晚間駕駛視線不佳，務必小心駕駛，注意車前狀況，平安才是回家最快的路。

(中時 )