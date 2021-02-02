中國短影音社交應用程式「抖音」，因不滿遭到大陸最大的網際網路公司「騰訊」封殺，2日向北京知識產權（智慧財產權）法院遞狀，起訴騰訊壟斷行為違反《反壟斷法》。這是大陸自2020年底《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》公布以來，首例發生在網際網路平台之間的反壟斷訴訟。

中國證券網報導，抖音方面主張，騰訊通過微信和QQ，限制用戶分享來自抖音的內容，構成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。抖音要求法院判令騰訊立即停止這一行為，刊登公開聲明消除不良影響，並賠償抖音經濟損失及合理費用9000萬元人民幣。

公開報導顯示，2018年4月，微信和QQ開始封禁抖音，用戶分享抖音鏈結到上述平台均無法正常播放，至今已經持續近3年。但騰訊旗下及其他第三方短影音應用，如微視、快手等，均可以在微信正常分享和播放。

抖音在起訴狀中表示，即時通信類應用已經成為網際網路用戶規模最大、普及率和使用率最高的基礎應用。微信、QQ月活躍用戶數分別超過12億和6億，加上其即時溝通分享功能及網路效應，決定了用戶幾乎不可能集體遷移。此外，目前市場上沒有其他經營者，能夠提供與微信和QQ具有對等功能的服務，這意味著騰訊「具有市場支配地位」。

抖音認為，騰訊封禁抖音的行為是濫用市場支配地位的表徵。封禁不僅損害了用戶權益，破壞了抖音產品和服務的正常運營，還排除、限制了市場競爭，「（騰訊的）壟斷行為，妨礙了技術進步和創新，對於提升經濟效率和社會福祉並無裨益，而只能有助於其扭曲其他領域的競爭、鞏固自身已有的市場地位」。

報導稱，值得注意的是，抖音起訴騰訊壟斷，或與大陸目前的反壟斷形勢有密切關係。2020年底，大陸國家市場監管總局出台了《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。該文件明確指出，紅包補貼、品牌遮罩、「二選一」「大資料殺熟」、搜索降權、流量限制、技術障礙等都可能成為濫用支配地位行為的表現形式，且平台經濟領域反壟斷案件不一定需要界定相關市場。

(中時 )