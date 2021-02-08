澎湃新聞報導，大陸互聯網龍頭企業騰訊向員工發出股份獎勵，獲獎的員工每人可獲得100股的騰訊股票。若以8日騰訊港股收盤價740.5港元計算，其價值相當於7.4萬港元。

騰訊表示，2020年在疫情的嚴峻考驗下，公司員工積極投身於科技戰疫，助力各行業加速數位化轉型，因此，公司在年終獎中，對做出特別貢獻的員工授予了一筆同心同行獎（100股的一次性激勵），以感謝其辛勤努力和付出。

不過，騰訊並未透露獲得100股獎勵的覆蓋範圍。根據騰訊2020年第三季業績顯示，截至9月30日，騰訊共有77,592名員工。騰訊的股價8日收報740.5港元，100股的市值約7.4萬港元。2021年以來，騰訊股價創下新高，其市值超過7億港元。

報導稱，這並非騰訊首次送股票給員工。2016年11月，在騰訊成立18周年的紀念日，騰訊宣布向員工授予每人300股騰訊股票，作為公司成立18周年的特別紀念。按當時的股價計算，300股騰訊股票的總價值為62,460港元。需要指出的是，2016年11月時，騰訊的股價約200港元，現在騰訊的股價已經超過700港元。

(工商 )