因應疫情延燒，車城福安宮第15年「除夕拜頭香」確定取消，連帶的新年福袋與摸彩活動也一併暫停，不過會發放平安錢母，暫定初一至初五每天分2階段發並採實名制，另計畫將活動經費轉作愛心款項，捐款慰問桃園醫院醫護人員。

車城福安宮指出，為了防疫優先、避免群聚，今年邁向第15年的除夕夜拜頭香儀式只能取消，不過經多次公文請示後，在中央流行疫情指揮中心尚未禁止任何活動的情況下，牛年平安錢母發放正常，但將提高防疫規格，除領取民眾務必要戴口罩、保持社交距離外，還將採實名制。

福安宮總幹事陳明秀說，牛年平安錢母的發放時間，暫定在初一至初五的早上10點、下午2點，每個時段約發3000枚，並在排隊入口採實名制，同時也在現場規畫醫護駐點及發燒臨時隔離區，再次呼籲領取民眾，一定要謹遵規定、做好防疫措施。

而除落實防疫外，福安宮也大喊「一起挺醫護」，計畫將拜頭香連帶新年福袋、摸彩等停辦的活動經費，轉作愛心基金捐給部立桃園醫院、慰問醫護人員。福安宮主委曾寶文說，關於捐款的相關細節及金額，正由理監事討論中，盼能藉此化為大愛，感謝醫護的付出。

此外，每年一樣會發送平安錢母的恆春關山福德宮，同樣依照中央流行疫情指揮中心規定，在未禁止任何活動的狀況下，也將在初一至初五發放錢母，時間為早上9點、下午1點半，總共將發２萬5000多枚。

(中時 )