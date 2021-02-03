中國海軍從上世紀90年代初開始快速發展，25年後已成為太平洋地區的軍事強權，並且已開始將其海軍力量從西太平洋投射至印度洋、非洲以及歐洲周圍海域

美國國會日前發布例行性有關中國海軍現代化年度報告，認定中共海軍快速發展的首要任務是應對台灣海峽潛在的與美軍的衝突。該報告確認了3項對中國海軍的戰略評估：1.它擁有全球最龐大的艦隊；2.它是美軍在西太平洋優勢的最大挑戰；3.它已具備反介入／區域拒止能力。此外，報告深入評估大陸航空母艦的發展進程，確認其第3艘003航母排水量10萬噸，其第4艘004核子動力航母計劃已暫停推進。

這份題為《中國海軍現代化：對美國海軍能力的影響》的年度報告是由美國國會研究服務處所製作，它是一份提供給非軍事專家的國會議員了解戰略爭對手與自身軍事現況差距的綜合性報告。今年這項報告在詳述中國海軍對美國的挑戰時指出，中國海軍已經在南海和西太平洋獲得了優勢，因此美國海軍需要強化科技研發，改變艦隊結構、提高戰備能力和開發新武器來應對中國海軍。

這份對一般人來說相對比較易讀的報告稱，在全新的大國競爭時代來臨之際，中國軍事現代化是美國國防計劃與軍事預算編列的重點。中國海軍從上世紀90年代初開始快速發展，25年後已成為太平洋地區的軍事強權，並且已開始將其海軍力量從西太平洋投射至印度洋、非洲以及歐洲周圍海域，並在許多國家開展軍事行動。

與去年類似的報告相比，今年的報告中有與往年不同且更加明顯的變化。陸媒《觀察者網》指出，本次報告中首次確認大陸首艘國產航母山東艦的編號為002，而非多年前在報告中使用至今的001A。報告同時也宣稱，大陸在建的第2艘國產航母編號003，其排水量已達到超出原先預期的10萬噸，是亞洲有史以來建造的最大型航母，比同為傳統動力的已退役美國航母小鷹號的8萬噸更大。

此外，原先在規劃中的下一艘004航母已確定同為10萬噸級，並將採用核子動力，裝置電磁彈射裝置，搭載例如殲-31或殲-20等5代艦載戰機，此一計劃從新冠疫情爆發後已經暫停。而較輕型的兩棲攻擊艦075已有3艘下水，目前正準備建造新型的076型兩棲攻擊艦，新艦上也會裝備彈射起飛裝置。

在中國海軍的艦隊數量上，報告稱目前已擁有約350艘艦艇，其中包括130艘水面戰艦，相較於美國目前總數293艘，解放軍在數量上擁有不小的優勢。

中國海軍的艦隊擁有約350艘艦艇，其中包括130艘水面戰艦，相較於美國目前總數293艘，解放軍在數量上擁有不小的優勢。（圖／中國軍網）

這份報告除了戰艦、艦載戰機和其他武器之外，還整理了解放軍在維修、後勤、人員素質、教育訓練與演習方面的各種改進，並分析中國採取聯合作戰的形式應對海上衝突的相關訓練，其中特別強調了解放軍火箭軍與海軍協同作戰的能力。

報告認為，解放軍目前已經部署東風-21D和東風-26反艦彈道導彈，這2型導彈去年8月的實彈試射演習中，成功擊中西沙群島以南的一艘移動靶船。此外，中國也在開發高超音速滑翔體反艦導彈，這可能使中國反艦彈道導彈更難被攔截。

解放軍已經部署東風-21D和東風-26反艦彈道導彈，這2型導彈去年8月的實彈試射演習中，成功擊中西沙群島以南的一艘移動靶船。（圖／新華網）

該報告在描述中共海軍快速發展的同時，也指出其局限性和弱點，包括反潛能力不足、遠端情報獲取能力有限、聯合作戰能力不足、人員素質不足、缺乏實戰經驗和行動經驗等，但中國正在努力克服這些缺點。

報告指稱，中國的海軍現代化首要目的是為了應對台海衝突潛在衝突，中國海軍是反介入/區域拒止（A2/AD）力量的重要部分，著重在阻止美國干涉台海、南海、東海等鄰近地區的軍事衝突。此外，中國海軍還將對南海及專屬經濟區內外國軍事活動加強監視，保衛海上交通線，特別是與波斯灣產油國的交通線，取代美國在西太平洋地區的影響力，鞏固中國作為具主導力量的地區性大國和世界主要強國的地位。

報告還重點提到美國採取的應對措施，包括美國海軍將大部分兵力轉移到太平洋地區，部署性能最強的新艦艇、戰機以及最優秀的士兵，在印太地區增加常態行動、訓練和演習，加強與印太盟友作。此外，還要擴張美國海軍的規模，加速開發新軍事技術、裝備與最新的作戰概念。

(中時新聞網)