ABS(澳洲統計局)上周五(5日)發布數據顯示，去年澳洲貿易順差730億澳元創紀錄，且中國大陸仍是最大出口目的地，多家澳媒指這顯示北京當局對澳各種貿易刁難並無效果。但第三方來看未必如此，英國《金融時報》(Financial Times)就報導，澳洲農民警告與陸爭端再不修復，今年至2030年的10年內損失369億澳元(約8070億台幣)。

報表強調包括羊毛、穀物等出口大幅成長，並強調市場多元化有成，但究其細目，出口還是靠大陸，而貿易順差幾乎只靠大陸找不到替代方案的鐵礦石支撐。而且事實上，受損最慘重的葡萄酒、木材、龍蝦等產業並沒有找到解決方案，而葡萄酒產業受損不如想像嚴重，是因為北京當局加徵保證金、反補貼稅在去年度是在12月才開始執行。

澳洲全國農民總會(National Federation of Farmers，縮寫NFF)周五自籌35億澳元，以提供農民實現聯邦政府所倡議的出口市場多元化、改善貿易供應鏈等戰略，他們認為政府也該投資，因為與中國的貿易爭短除導致損失至少280億澳元以外，2030年農業產值達1000億澳元也難以實現，因為「貿易動盪會構成嚴峻挑戰」。

NFF執行長馬哈爾(Tony Mahar)說：「為因應不利因素，必須制定一項長期貿易戰略，既深化現有市場，又使出口目的地多元化，改善供應鏈並建立國內產業增值能力。我們已經將清單交給政府，希望未來4年他們也能持續提供援助。」

葡萄酒業者受影響才剛開始，但也最深刻，北京當局去年以澳洲國內售價較大陸便宜認定存在傾銷事實，11月28日起以加徵107.1%至212.1%保證金方式作為反傾銷措施，12月10日又公告加徵6.3%或6.4%反傾銷稅。澳洲葡萄酒直至10月都尚能維持對陸1億至2億澳元出口，但在12月已經降到接近零。

葡萄酒商泰瑞爾(Bruce Tyrrell)家族自1858年就在雪梨北邊獵人谷(Hunter Valley)經營酒莊，他稱自己面對中澳貿易摩擦，已經在美國、加拿大擴張市場，在斯里蘭卡重新開業，還有嘗試進入烏茲別克市場。

泰瑞爾說：「去年7月中國啟動反傾銷調查時，我們馬上就開始布局還有找尋新市場。多少有幫助，但是不可能有市場替代中國。我們受到很重打擊，因為中國是澳洲葡萄酒最大和利利潤最豐厚的市場。」

澳洲政府和一些企業聲稱已經成功找到替代中國的農產品市場，例如穀物生產商CBH日前宣布首批出口墨西哥的大麥，也成功打開沙烏地阿拉伯飼料大麥市場。但多數分析師指出，考慮到市場規模和獲利能力，失去中國市場仍是澳洲農業部門主要憂慮。

(中時新聞網)