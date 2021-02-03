台中市大肚區運動公園及游泳池設施老舊、不足，市議員林汝洲爭取經費改善。(林汝洲提供／林欣儀台中傳真)

台中市大肚區運動公園及游泳池設施老舊、不足，市議員林汝洲爭取經費改善。(林汝洲提供／林欣儀台中傳真)

運動風氣盛行，占地9000坪的台中市大肚區運動公園，近幾年成為海線地區民眾運動、休憩重要場域，卻因公園內無障礙設施不足、運動設備老舊，常引來詬病，台中市議員林汝洲爭取，台中市府運動局編列860萬經費、配合體育署補助550萬元，將整建大肚運動公園。

林汝洲表示，大肚區運動公園佔地是海線少有的中大型公園，許多區內的長輩、甚至龍井區鄉親都會來此運動。大肚游泳池也是區內唯一有向民眾開放的泳池，地方民眾更成立了早泳會，透過上班前的早泳來強身健體，促進身體健康。

有良好運動去處是好事，但林汝洲無奈說，運動公園及泳池都已老舊，不但欠缺無障礙相關設施，且廁所也不符需求，很多長輩發現，無論是扶手、蹲式馬桶、防滑設施或者日間採光等，都對有年紀的長輩不友善，日前接受民眾陳情後，決定向市府爭取在運動公園、泳池各增設無障礙廁所，給長輩安全的環境如廁。

林汝洲說，對於維護區內長輩使用便利與安全，市長盧秀燕即指示運動局編列860萬元經費，配合體育署補助550萬，將大幅改善運動公園內籃、網球場的鋪面，建制公園內排水系統及增設無障礙廁所，預計111年4月完工。同時改善大肚游泳池的遮陽網、泳池設備、各式無障礙設施及增設無障礙廁所，預計110年12月完工。

(中時 )