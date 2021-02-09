「2021台灣燈會」因近期國內疫情升溫疑慮而停辦，交通部觀光局指出，正研議未來把完成作品以適當時機及形式呈現在國人面前，其中主燈「乘風逐光」的展演地點初步以新竹高鐵站周邊場地為第一優先考量，時間則初步選定6月14日端午節期間點燈祈福。

觀光局表示，考量籌備燈會的燈藝師及藝術作者們付出的時間與精力，為不讓設計師努力的成果付諸流水，目前正研議未來將把完成作品於適當時機、形式呈現在國人面前，讓民眾有機會得以欣賞這些燈藝師的作品。

交通部長林佳龍表示，「2021台灣燈會」主燈設計初始即以新竹「風城」意象為主，希望與新竹文化有所聯結，未來選址仍以新竹地區為優先考量，以符合主燈設計理念「乘風逐光」意象。

觀光局指出，為配合竹竹苗觀光圈來帶動新竹市、新竹縣、苗栗等地區提升觀光效益的政策，主燈場址的選定考量高鐵新竹站場域曾有舉辦經驗，且現地有符合防疫人流控管的場地設施，條件符合主燈展演的規畫需求，為第一優先考量地點。

至於「2021台灣燈會」主燈「乘風燭光」未來的展出方式與時間，觀光局初步選定6月14日端午節期間點燈祈福。後續仍需洽新竹縣政府進一步協調，並視疫情狀況加強配套措施，隨時因應屆時疫情滾動檢討。

(時報資訊)