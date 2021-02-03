在傳染病導致的封鎖下，歐盟周二的初步估計數據顯示，歐元區在2020年第四季經濟萎縮程度少於預期；然而在今年第一季可能正朝向另一更深的衰退。

根據歐盟統計辦公室初步估算，歐元區19個國家的GDP在第四季按季下跌0.7%，按年下跌5.1%，優於預期。路透調查經濟學家為第四季按季下跌1.0%，按年下滑5.4%。

今年第一季可能會出現更大的衰退，但是不會像2020年上半那樣。然而在進入春季之後，預計將再次出現明顯復甦，德國Commerzbank經濟學家Weil表示。

歐盟統計局的數據顯示，法國和義大利的GDP分別下滑1.3%和2.0%，該歐元區第二和第三大經濟體推累了整體GDP；然而德國小升0.1%，西班牙升0.4%，表現較佳。

由於第四季的封鎖措施有所調整，較上半年之時較為減弱，因此第四季經濟受衝擊較少。另外封鎖啟動時間多在12月，也佔去第四季較少時間。

歐盟統計局表示，對於歐元區2020年全年GDP的初步預估，經調整為下滑6.8%；而在歐盟27國為下滑6.4%。此為自1995年該數據開始調查以來最糟的年度GDP表現，即使在金融風暴後的2009年，全年僅萎縮4.3%。

(時報資訊)