經濟部9日發布去年第四季電腦及資訊服務業營業額為1,179億元，年增5.5％。其中，電腦程式設計業、資訊服務業的營業額分別為901億元、278億元，均創歷年單季新高。

經濟部統計處今天發布去年第四季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額，電腦及資訊服務業營業額1,179億元，年增5.5％。其中，由於企業系統整合與通訊技術服務增加，電腦程式設計業營業額達901億元，為歷年單季新高，年增3.9％。資訊服務業營業額278億元，也創歷年單季新高，年增10.9％，主因新冠肺炎疫情推升網路銷售熱潮，使網站拍賣平台管理業者營收攀升，加上代客處理資料及備分系統服務等業績成長所致。

專業技術服務業營業額932億元，年減3.6％，其中管理顧問業因企業管理經營、網路通路行銷及公關顧問諮詢業務減少，營業額年減2.4％，廣告業及市場研究業則因疫情使客戶降低廣告投放量，年減1.8％。

租賃業營業額370億元，年增2.0％，其中機械設備租賃業108億元，為歷年單季新高，年增2.7％，主因營造用、辦公事務機械及醫療儀器設備租用業績提高所致；運輸工具租賃業242億元，也為歷年單季新高，年增2.5％，主因汽車租賃業者多角化經營，以及企業長租與旅遊短期租車需求成長所致。

個人及家庭用品租賃業，則因疫情導致戶外運動、駐點語音導覽設備及娛樂活動用品出租衰退，營業額年減7.3％。專門設計業因受疫情影響，產品及展覽活動設計接案量下滑，年減7.8％，攝影業也因婚紗攝影及影像輸出業績衰退，年減9.4％。

(工商 )