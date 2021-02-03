韓國國防部昨天公布兩年一度國防白皮書，與往年一樣主張擁有竹島（韓國稱獨島）主權，日本防衛省為此召見駐日韓國大使館的武官表達抗議。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等媒體報導，韓國最新版國防白皮書中，雖然將日本定位為必須共同合作的國家，但在表述上從過去的「夥伴」變成「鄰國」。

另外，白皮書中對於竹島，韓國維持與前一版同樣的立場，表示「從歷史、地理與國際法上來看，顯然是韓國的固有領土」。

由於日本主張擁有竹島主權，日本防衛省昨天為此召見韓國大使館的武官，指出「無法接受」白皮書中與日本立場相違的內容，向韓國表達抗議。

防衛省發言人石川武在記者會上表示，無法接受韓國主張擁有竹島主權，對此感到非常遺憾。安全保障環境日益嚴峻，包含北韓的核子武器、飛彈等狀況在內，日韓合作非常重要，將強烈要求韓國方面做出適當的對應，避免損及兩國合作。

(中央社)