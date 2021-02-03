中央流行疫情指揮中心昨公布確診案中，一名50多歲男性（案913）自日本返台確診，該案在日本、台灣前後採檢10次，指揮中心再度安排該案進行PCR與血清抗體的採檢，今宣布血清抗體結果為陽性，顯示個案已感染許久，但仍會再進行1次PCR採檢，確認是否為二度感染，相關結果預計在2月5日出爐。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案913再度採檢PCR與血清抗體，結果發現IGG陽性、IGM陰性，顯示為較久之前的感染，但2月4日會再次採檢，確認PCR的ct值是否持續下降或上升，結果預計2月5日會出爐。

莊人祥表示，該案的Ct值為36，病毒量很低，看起來比較像是「時陰時陽」的狀況，而個案為了能被檢驗，而佯稱有症狀，結果出現陽性，這件事情已由地方衛生局介入調查，後續將會依法處理，但目前會先治療他，後續再評估他當初是否有說謊。

案913遭質疑為何需要採檢到8次才確診？指揮中心發言人莊人祥表示，案913在日本已連續採檢6次都是陰性，回台之後又採檢了3次，前面2次分別是在機場與集中檢疫所採檢，結果皆為陰性，第3次經疫調得知，該案疑是為能再度檢驗，假裝出現相關症狀，安排採檢後，結果為陽性。

(中時 )