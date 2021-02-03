日前確診的日本境外移入男子（案913），日前佯稱自己有症狀才被檢驗出新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，男子第一次採檢的Ct值是36，2月1日進行血清檢測，IGM為陰性、IGG為陽性，屬於較早以前的感染，另外PCR陽性，Ct值為30，這部分2月4日上午還會採檢，確認PCR的CT值得有沒有下降或上升，預計2月5日說明結果。

案913為本國籍30多歲男子，去年1月至日本工作，因工作地有COVID-19確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

男子1月9日返台，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫。個案1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理，1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於2月1日確診。

莊人祥表示，男子第一次採檢的Ct值是36，2月1日進行血清檢測，IGM為陰性、IGG為陽性，屬於較早以前的感染，另外PCR陽性，Ct值為30，這部分2月4日上午還會採檢，確認PCR的CT值有沒有下降或上升，預計2月5日說明結果。

對與Ct值從36變為30，專家諮詢小組召集人張上淳說，Ct值上上下下，不能光看兩點就判斷，有些個案後期會有高有低，需要多看幾遍，這是陰陰陽陽的階段。由於抗體陽性，且數值蠻高，不會是近期感染，36降為30，不能很快下定論，還需要繼續再追蹤變化。

由於男子最後一次採檢是佯稱自己有症狀，才被檢驗出新冠肺炎，對於是否開罰，莊人祥表示，還需要評估當初是否真的有說謊。指揮官陳時中說，個案已經是病人，提醒大家這樣的病人看得出來他的焦慮感時非常重的，給他加註壓力恐怕不宜。

(中時 )