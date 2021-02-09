教育類股卓越（2496）1月合併營收4,861萬元，年減30.81％，受寒假短期影響旗下陳立教育、陳立小學堂開課表現，加上去年同期仍有光纖事業貢獻營收約2,428萬元，墊高比較基期，使得1月營收較去年同期減少30.81％。

其中，聚焦小學STEAM領域的陳立小學堂，去年取得弋果、長頸鹿、吉的堡等兒美機構合作，迅速打開知名度，今年再與私立學校洽談全年段正式課程導入，並與其他補教通路合盟，採「派師+教材銷售」、或授權「師資培訓+教材銷售」等合作，已於1月洽談長頸鹿太平合作校區進駐，將持續與中部補教通路業者合盟或授權校區合作。

隨著1月底大學學測結束，陳立教育也加大國、高中招生，因教育部考量疫情管控將開學及指考日程延後，整體開班表現將隨著學員開學逐步增溫。陳立教育高中部因應108課綱上路，陸續推出認證、數位、檢測課程，提升招生規模及補習科次量，並拓展國中、小部領域，增添營運動能。

(工商 )