據《北京日報》報導，《北京市制止餐飲浪費規定》草案正在面向社會公開徵求意見。本月20日前，北京市民可為制止餐飲浪費立法出主意。

自2月5日起至2月20日，北京市制止餐飲浪費規定草案徵求意見稿在市人大常委會門戶網站和首都之窗向社會公開徵求意見。

徵求意見稿明確了餐飲服務經營者、單位食堂、外賣、網路直播平臺等各類主體的法律責任，提出構建政府主導、部門協同、行業推進、單位主責、公眾參與、社會監督的工作格局。

法規調整範圍聚焦在餐飲服務環節，共23條，不分章節。在宣導小份菜、提供打包服務、設置勸導員等的基礎上，徵求意見稿提出，餐飲服務經營者應明示服務專案和收費標準，不得設定不公平、不合理的交易條件，誘導、誤導消費者超量點餐，網路平台不得播出宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的音視頻內容。

個人應當遵守制止餐飲浪費相關行為規範，外出就餐時合理點餐、適量取餐，剩餘菜品主動打包，踐行光碟行動。

徵求意見稿提出，任何單位和個人有權勸阻、制止餐飲浪費行為，發現餐飲服務經營者、單位食堂違反本規定的，可以向市民服務熱線或者有關部門舉報。

對於誘導顧客多點菜的行為，徵求意見稿提出，餐飲服務經營者應明示服務專案和收費標準，不得設定不公平、不合理的交易條件，誘導、誤導消費者超量點餐。對違反規定造成明顯浪費的，由市場監督管理部門責令改正，給予警告；拒不改正的，處一千元(人民幣，下同)以上一萬元以下罰款。

(旺報 )