台中太平區永隆里辦公處暨永隆社區發展協會一個月前遭火災損毀，經里長出錢出力，以及市府協助下，迅速恢復運作並且在20日盛大舉辦啟用典禮暨新春團拜。（馮惠宜攝）

初九天公生，今年更是台中太平區永隆里辦公處暨永隆社區發展協會浴火重生之日，一個月前遭祝融無情損毀的里辦公處，在里長張立緯出錢出力，以及市府協助下，迅速恢復運作並且在20日盛大舉辦啟用典禮暨新春團拜，地方人士及關懷據點的志工們也開心團聚一堂。

台中永隆里辦公處今年1月14日遭祝融毀損，當時災損嚴重，該一到三樓的透天厝，是里長承租，做為辦公處及社區關懷據點，火災發生後，永隆里長張立緯展現積極復原的企圖心，出錢又出力，太平區長許貴芳以及民政局長吳世瑋全力協助，並挹注社區關懷據點建置經費，終於在春節後大年初九得以重新啟用。

永隆里辦公室20日舉行啟用典禮暨新春團拜活動，吳世瑋及許貴芳也代表市長盧秀燕前往祝賀。吳世瑋說，里辦公處的設置有助於加強里長鄰里服務聯繫的重要場域，他也期勉永隆里長張立緯帶領團隊及社區幹部持續推動關懷、訪視等服務。

許貴芳說，永隆里辦公處除作為里辦服務處外，也是永隆里社區關懷據點及該里防災物資儲備點，為協助里辦公處機能迅速恢復，公所不僅挹注經費添購服務處電腦、影印機、鐵櫃等為民服務設備，社會局並補助飲水機、冰箱、廚具、血壓計及額溫槍等開辦社區據點餐飲服務設備。

張立緯也感謝各方關懷協助，使里辦公處災後能迅速恢復各項運作，他承諾未來會更努力達成里民交付的各項任務，為永隆里提供更優質的服務。

(中時 )