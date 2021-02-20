太平區永隆里辦公處啟用典禮。（台中市政府提供）

太平區永隆里辦公處暨永隆社區發展協會1月中旬遭火災毀損設備，台中市政府補助經費迅速修復，並陸續添購電腦、影印機、冰箱、廚具、血壓計等多項設備，20日啟用典禮；民政局長吳世瑋期勉永隆里辦公處持續推動各項政策，提供市民優質服務。

吳世瑋說，里長是政府與人民間的溝通橋樑，里辦公處則是加強里長鄰里服務聯繫的重要場域，此次永隆里辦公處遭遇火警，造成部分災損，所幸無人傷亡，並在市府團隊及各界支持協助下，讓永隆里辦公處迅速修復重啟；期勉永隆里長張立緯帶領團隊及社區幹部秉持為民服務熱誠，持續關懷里內訪視等服務。

太平區長許貴芳說，永隆里辦公處除作為里辦服務處外，也是永隆里社區關懷據點及里防災物資儲備點，推動社區關懷據點運作，並協助關懷據點物資及防災物品補充儲備；受損後，公所補助經費添購電腦、影印機、鐵櫃等設備，社會局補助飲水機、冰箱、廚具、血壓計及額溫槍等開辦社區據點餐飲服務設備，協助里辦公處迅速恢復。

永隆里長張立緯表示，感謝市府、區公所及地方民代支持協助，使里辦公處災後迅速恢復各項運作，未來會更努力達成里民交付的各項任務，為永隆里提供更優質服務。

(中時 )