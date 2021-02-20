面對新冠肺炎疫情威脅，崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科今年仍有7名學子為汲取實務經驗，提升專業競爭力。（崇仁醫護管理專科學校提供∕呂妍庭嘉義傳真）

面對新冠肺炎疫情威脅，崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科今年仍有7名學子為汲取實務經驗，提升專業競爭力。（崇仁醫護管理專科學校提供∕呂妍庭嘉義傳真）

面對新冠肺炎疫情威脅，崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科今年仍有7名學子為汲取實務經驗，提升專業競爭力。（崇仁醫護管理專科學校提供∕呂妍庭嘉義傳真）

面對新冠肺炎疫情威脅，崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科今年仍有7名學子為汲取實務經驗，提升專業競爭力，申請出國前往新加坡實習1年，實習月薪平均超過台幣3萬元，最高的甚至可以領到6萬元。

為培育優秀餐飲人才，崇仁醫專餐飲科10年來，每年都送出學子前往新加坡和日本等地進行海外實習，受疫情衝擊，今年實習地點減縮至相對安全的新加坡，已有7名專四生在通過校內評核後，做好語言、烘焙和門市服務等專業能力準備，啟程前往挑戰。

餐飲科主任呂玟蒨表示，在廚藝技術、餐飲服務和管理等課程教育下，所有專四生在實習前均已取得至少7張丙級證照，包括飲科調製、中餐烹調、餐飲服務等，同時還有一半學生考取乙級證照，具備一定專業能力，相信長達1年的國內外實習，可以讓學生打開視野，汲取更多實務經驗。

呂玟蒨說，崇仁醫專與新加坡配合多年的飯店、渡假村、俱樂部、餐飲集團等媒合實習機會，讓學生不論是在內外場，都能接受全面性訓練，藉以提早體驗職場環境，明確職涯發展方向，至於實習期間薪資因單位不同，平均月薪都有1500至2000新加坡幣，換算台幣超過30K，最高甚至可以領到60K。

呂玟蒨說，幾年下來，許多餐飲科學生在實習後選擇留在新加坡當地工作，還有表現優異的學生被直接招募成為餐飲集團的正職員工或是儲備幹部，順利接軌就業職場，像畢業校友秦少文目前已是新加坡遊艇俱樂部經理，數度回到母校招募人才前往新加坡一起打拼，校友馬紹瑜在實習期間強化英語能力後，又前往澳洲和日本遊學，進入餐飲管理相關領域工作。

呂玟蒨強調，疫情期間學生海外實習壓力大，校方會安排至少二次訪視，讓學生感受到學校對同學的重視及關心，尤其經過海外實習洗禮，學生在專業成長、語言能力、文化適應上，都更具備了國際移動能力，校方會持續鼓勵學生參與海外實習，協助學生磨練自我，開拓視野。

(中時 )