古曜威25日歡慶27歲生日，他的粉絲花逾20萬元送上大禮，特地包下西門町捷運站出口外的7層樓高大型電視牆，連續10天播放著古曜威發行過4張專輯的宣傳照、公益形象照，集結而成的生日應援廣告。

古曜威擁好人緣，生日前一周起，每天都有不同的藝人好友們，紛紛為他慶生，好友嘻小瓜獻上一段貼身熱舞，最後還躺在古曜威大腿上，祝福「古古長大了，要交女友囉」，古曜威許下生日願望：「希望大家賺大錢，未來能與林依晨拍戲、田馥甄合唱。」

他單身近3年，現階段以事業為重，想賺錢、存錢來孝順父母，也盼疫情趕緊穩定，他想赴日本、南韓旅行，憶起因為5年前的生日，他第一次去日本旅遊、慶生，「很懷念可以重遊當時的大阪、京都、奈良等地。」古曜威人氣頗旺，近期有熱心粉絲把古曜威宣傳照製作成Q版的Line貼圖，一上架僅6小時，銷售下載已破上萬次，他表示屆時全部收益，將捐給家扶基金會，幫助弱勢孩童。

古曜威歡慶27歲生日。（單純夢想文創事業提供）

(中時 )