茅台拉尾盤 股價破歷史高點 15:322021/02/03 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股一哥貴州茅台3日股價尾盤飆升，一度漲近2.5％，股價也隨之升至人民幣（下同）2,198.27元的歷史高點。 貴州茅台3日收盤漲2.09％，股價收報2,189.91元，全日成交規模達到83.84億元，市值升至2.75兆元。 春節即將到來，近日針對茅台價格居高不下的問題，傳出茅台要求線上線下通路放寬搶購門檻，不少陸媒指出，如京東電商上以往需要PLUS會員規則才可以藉由預約的方式購買茅台，但現已修改規則，消費者僅需要實名認證就可以搶購茅台。 鏡頭產業回春 瑞銀喊買股王 台股高檔震盪 太陽能、航運漲勢再起 (工商 ) #茅台 #股價 #歷史高點 #貴州茅台 #搶購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－晶心科 奪大單股價攀峰 04:102021/02/03 證券．權證 三事業締新猷 凱美二月看旺 04:102021/02/03 證券．權證 四檔2千金同框 台股首見 04:102021/02/03 財經要聞 《觀光股》結束伴手禮事業短空長多 紅馬觸底強彈 11:082021/02/03 財經 大型房企也爆雷 華夏幸福跳票 04:102021/02/03 全球財經 熱門股－陽明 外資回補跌深反彈 04:102021/02/03 證券．權證 熱門股－曜越 營運樂觀價量齊揚 04:102021/02/03 證券．權證 《半導體》台積電連3紅 最多回彈51元 11:082021/02/03 財經 GameStop狂潮退燒 美股續旺漲475點 08:222021/02/03 國際 《熱門族群》封關倒數 光電股迎財神 11:592021/02/03 財經 《金融股》京城銀1月獲利優預期 法人看好營運穩揚 13:242021/02/03 財經 財經熱門新聞 大陸暴買台積電晶片 美媒曝最終結果…跌破眼鏡 - 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 EUV機台變搶單關鍵 台積電吃下英特爾7奈米機會大增 - 財經 殺880點3天就噴回來 揭台股暴彈的4數字秘密 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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