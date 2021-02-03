陸股一哥貴州茅台3日股價尾盤飆升，一度漲近2.5％，股價也隨之升至人民幣（下同）2,198.27元的歷史高點。

貴州茅台3日收盤漲2.09％，股價收報2,189.91元，全日成交規模達到83.84億元，市值升至2.75兆元。

春節即將到來，近日針對茅台價格居高不下的問題，傳出茅台要求線上線下通路放寬搶購門檻，不少陸媒指出，如京東電商上以往需要PLUS會員規則才可以藉由預約的方式購買茅台，但現已修改規則，消費者僅需要實名認證就可以搶購茅台。

(工商 )