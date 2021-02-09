群創（3481）公布2021年1月自結合併營收為275.12億元，較上月增加1.9％，較去年同期增加65.9％，寫下近3年半以來的高點。

群創2021年1月大尺寸面板出貨量共計1,254萬片，較上月減少4.1％，中小尺寸面板出貨量共計2,658萬片，較上月減少14.3％。

第一季面板市況淡季不淡，群創預期，第一季大尺寸面板出貨持平，平均出貨單價成長5～9％，中小尺寸面板出貨略減2～5％。

(工商 )