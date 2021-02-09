群創1月營收 創近3年半以來高點 19:002021/02/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 群創（3481）公布2021年1月自結合併營收為275.12億元，較上月增加1.9％，較去年同期增加65.9％，寫下近3年半以來的高點。 群創2021年1月大尺寸面板出貨量共計1,254萬片，較上月減少4.1％，中小尺寸面板出貨量共計2,658萬片，較上月減少14.3％。 第一季面板市況淡季不淡，群創預期，第一季大尺寸面板出貨持平，平均出貨單價成長5～9％，中小尺寸面板出貨略減2～5％。 王品元月營收歷史次高 只差55萬超越顛峰 台積電1月營收1,267億元 單月營收歷史次高 (工商 ) #群創 #萬片 #上月減少 #第一季 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電1月營收雙增創次高 Q1續戰新猷 15:402021/02/09 財經 《鋼鐵股》久陽1月營收高歌 今年三大事業穩健成長 08:352021/02/09 財經 筆電需求續熱 仁寶1月營收達917億元 17:492021/02/09 財經 久陽1月營收2.85億元 創單月新高 10:032021/02/09 財經 《鋼鐵股》榮剛營收連3升 Q1拚重回成長軌道 15:402021/02/09 財經 大成鋼、大國鋼1月營收出爐 14:142021/02/09 財經 《類股》鋼市復甦 聚亨、燁興元月營收雙增 13:242021/02/09 財經 市場大好！台驊1月營收年增126％ 月營收與海運營收雙創新高 15:312021/02/09 財經 《鋼鐵股》春雨1月營收年增33.67％ 營運H1樂觀 16:312021/02/09 財經 《其他電子》致茂1月營收歷史第3高 今年營運續拚威 09:092021/02/09 財經 《熱門族群》智冠、數字元月營收報捷 15:402021/02/09 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 未來桃園房市哪裡最夯 專家直指這區 - 財經 川普追殺令拜登死不撤 外媒爆中芯國際趕上台積電機會 - 財經 狠砸400億炒比特幣後 馬斯克意外洩兒子嫰照 - 財經 遠離大陸製造破功？ 印度去年手機市場 77％被4品牌攻陷 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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