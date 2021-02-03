聚陽(1477)公布1月份合併營收為新台幣23.82億元，較去年同期增加13.8%。

聚陽去年營收249.24億元，雖年衰退7.85％，雖然營收下滑，但因擇優出貨、平均單價提升，獲利反增，自結2020年稅前獲利27.16億元，年增10.89％，每股稅前獲利12.36元，再賺逾1個股本。

由於今年毛利較高的運動、休閒服飾出貨比例將提高，且印尼、越南新產能會陸續開出，加上急單、少量多樣等平均單價較高的訂單預期會增加，法人預估，聚陽今年營收獲利會比去年有2位成長。今年首季營收就實現了法人的預期，年增達13.8%。

針對未來3年，聚陽也喊出6個成長動能，包括3新(新市場、新客戶、新產品)+3合(供應商集中統合+價值鏈垂直整合+數位化商品整合)。目前聚陽的主要客戶包括:Gap、Fast retailing、Kohl’s、Walmart、Target，公司也積極開發亞洲及歐洲客戶。

(時報資訊)