鋼市持續暢旺，台灣鋼鐵集團旗下扣件線材廠春雨(2012)2021年1月營收8.4億元，年增33.67%；公司表示，訂單能見度達第二季，上半年營運展望樂觀。

春雨工廠2021年伊始出貨依然暢旺，1月自結營收為8.41億元，延續去年12月營收水準，連續2個月維持在8億元以上，較去年同期成長33.67%。

董事長林輝政表示，受惠扣件市場需求殷切，建築扣件的內銷市場出貨持續暢旺，外銷部分因台灣疫情控制得宜，生產、運輸等營運未曾中斷，國外客戶願意繼續下單，也連帶增加對上游線材的訂單需求，使得出貨量與平均單價同步提升。此外，中國、印尼二地接單狀況維持順暢，出貨量穩健成長。從整體營收表現來看，春雨連續二個月的單月營收皆在8億元以上，已擺脫疫情陰霾並重回成長軌道。

春雨董事長林輝政指出，今年歐美地區汽車、家電及機械等產業景氣均呈現好轉，外銷業務將穩定成長，隨著扣件產品需求的回升，也帶動盤元線材需求增加，有助第一季鋼價維持漲勢。目前春雨訂單能見度達第二季，公司樂觀看待上半年營運表現。

(時報資訊)