台中市東勢、新社等區高接梨穗受寒流影響，導致萌芽率偏低及花芽黃化死亡。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市東勢、新社等區高接梨穗受寒流影響，導致萌芽率偏低及花芽黃化死亡，農委會已公告為農業天然災害現金救助地區，每公頃救助6萬元。台中市農業局提醒農民即日起至2月12日可向受災地公所申請，另農業局加碼補助生產資材每公頃1萬元，降低農民復耕成本。

農業局表示，台中高接梨穗受災情形，經農業局會同農糧署、台中區農業改良場及公所等勘查後，統計至2月1日止，被害面積340公頃，平均損害率34％，換算無收穫面積115公頃，損失金額約2,514萬元，農委會已公告台中市為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區。

農業局表示，因寒流導致高接梨穗受損的農民，即日起至2月12日，可攜帶土地所有權狀或有效期間內的土地委託經營或租賃契約書、土地登記謄本、身分證、農漁會存款簿及印章等文件，向受災地公所申請，假日照常受理。

農業局長蔡精強補充，除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，加碼補助生產資材每公頃1萬元，降低農民復耕成本。

(中時 )