大腦受創而長期昏迷的患者，必然是家屬最大的負擔，不過現在可能喚醒的希望。美國腦科學家使用低強度、聚焦型的超音波對大腦的視丘進行刺激，成功喚醒了一些「最低意識狀態」（MCS）的昏迷患者，雖然測試病例還不多，可能還屬於個案，但是也算取得一些成功。

科學警報(Science Alert)報導，這項實驗性療法是加州大學洛杉磯分校（UCLA）的神經科學家馬丁‧蒙提(Martin Monti)的團隊進行的，該方法使用超音波來刺激下視丘(Thalamus,也稱丘腦)的神經元，下視丘是整個大腦的感覺處理樞紐，除了嗅覺之外，其餘各種感覺訊息都經過視丘，再傳送到大腦皮質。因此，視丘有時被稱為腦的中樞。而在昏迷後，視丘則會顯得較弱。

UCLA對3名MCS的患者，進行了兩次10分鐘的治療，每次治療之間間隔一周，結果取得了一些成功。

3名患者中，有2名患者出現明顯改善。比如1位56歲的男性患，他處於最低意識狀態超過14個月，根本無法交流。經過下視丘的超音波治療，他已可以用眼神做出簡單交流，能用眨眼來表達認識的親戚照片，還可以按指令丟球或抓球，之後能夠以搖頭和點頭來回應「是或否」。

另一位成功改善的患者是50歲的女性，她處在MCS狀態超過兩年半的時間，進行超音波刺激後，她能夠理解語音，並識別基本物體，包括鉛筆和梳子。

馬丁說： 「這是我們所希望的結果，親眼見到病患改善，著實令人感動。」

不過，還有1名患者沒有明顯的好轉，因此成功機率是2/3。需要強調的是，該研究仍處於早期和實驗階段。而且那名50歲的女性雖然意識有所增強，但是總體上，她的改善仍然不夠顯著。

研究人員說，該技術是安全的，因為它僅消耗少量能量，並且患者的血壓，心率或血氧濃度並不因超音波而變化。

治療儀器並不大，設備大小與一個茶碟差不多，因丂研究人員希望這種治療方法，可以提供給患者的居家治療，這樣可以持續更長的療程，也可能更有效果。

(中時新聞網)