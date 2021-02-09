昨(8)日有媒體及網路傳出北農拍賣市場數十噸蔬菜丟棄銷毀的照片，「菜價崩盤」說法一出引來各界關注。農委會表示，銷毀是因為運輸過程悶熱導致黃化變異，加上拍賣價過低才選擇銷毀，也指出媒體「崩盤」的用詞恐影響到後續交易，若搜證屬實，不排除依據《農產品市場交易法》採取法律行動。

農委會農糧署為進一步澄清相關報導，今(9)日召開臨時記者會，農糧署署長胡忠一表示，高麗菜消費地監控價是5.3元，根據統計，1月中交易均價逼近40元，近日就連最底都有8元左右，「拜託，監控價是5.3元，哪裡有崩盤？」

2020年日交易量平均價格為每公斤25.8元，今年日交易量平均價格是每公斤23.1元，雖然略微下降，但基本穩定持平。

胡忠一情緒激動說，說崩盤的人絕對是故意製造社會混亂或刻意炒作價格，「我每天要做的事很多啦，沒有時間和這些蚊子蒼蠅蟑螂浪費時間。」

農委會副主委陳駿季受訪表示，這幾天蔬菜運送到北農開箱驗貨發現，有些因為運輸過程悶熱使得菜葉產生黃化變異，品質大打折扣，賣相也不好，農民載回還得考量運費支出，在成本衡量下都是由北農來進行銷毀工作，否則大批貨放在暫存區，隔天貨源進出也會大受影響。

台北果菜批發市場這幾天交易均價大約每公斤7塊左右，已高於監控價5.3元，去年北農也導入化學快篩，可在30分鐘以內得知農藥是否超標，一旦有超標就會原批銷毀。

陳駿季說，「崩盤」只是形容詞，有些人是和過去幾個月價格相比，有些則是和生產成本比較，在各自解讀下很難有個「定義」，然而已請農委會法規會針對媒體及網路檢視相關報導，假如蒐證屬實且影響後續交易，不排除依《農產品市場交易法》及相關法令採取法律行動。

(中時 )