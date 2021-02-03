華銀今日表示，美國聯邦儲備銀行理事會（Federal Reserve Board）宣布終止2018年4月19日對華銀暨紐約分行所發布的停止令（Cease and Desist Order），並且自1月27日生效。

華銀表示，美國監理單位於2018年金檢紐約分行發現有洗錢防制的缺失，而發布禁止令，華銀紐約分行評級急速下滑，且還要請外部顧問等改善洗錢防制的缺失，紐約分行的業務也幾乎是急凍的狀態。

隨著2年半來的努力，華銀的紐約分行評級逐步恢復，直到2日監理單位宣布華銀的停止令，顯示華銀已經完全改善缺失、紐約分行業務也逐步恢復正常。

華銀說，過去還未被發布停止令，紐約分行一年可以賺200到300萬美元（新台幣5700萬到8500萬）好的時候甚至可到400萬美元（新台幣1.14億元），是華銀海外獲利極高的分行。

但是因洗錢防制缺失限制後，紐約分行就呈現虧損的情形，直到去年才損益兩平，期望今年美國疫情控制良好，紐約分行可以恢復獲利動能，至少可回到200到300萬美元的水準。

(中時 )