美國愛達荷州國民警衛隊(Idaho National Guard)的1架UH-60黑鷹直升機發生墜毀，飛行員在進行訓練飛行，結果直升機墜毀在博伊西附近。

命令與任務(task and purpose)報導，國民警衛隊臉書發表這個不幸事件，航空官員克里斯托弗·伯特上校(Col. Christopher Burt )說，這架直升機在例行訓練飛行中，最後一次聯繫是在晚上7:45分。大約15分鐘後，黑鷹的緊急定位訊號被啟動。

星期三凌晨12:15，搜索與救援人員在幸運峰(Lucky Peak)以南的發現了直升機殘骸。目前不便將事故喪生的飛行員的名字向外發布，要給點時間通知其家人。

Three Idaho Army National Guard personnel were killed after their UH-60 Black Hawk helicopter crashed south of Lucky... 由 Idaho National Guard 發佈於 2021年2月3日 星期三

愛達荷州國民警衛隊指揮官邁克·加沙克少將(Gen. Michael Garshak)說：「此次事故是對愛達荷州國民警衛隊造成了巨大損失，在經歷這場悲劇時，我們悲傷的心與事故飛行員的家人同在一起。」

墜機原因尚不清楚，正在調查中，不過這是美軍的黑鷹直升機，在1個月內的第2起死亡事故。

賽考斯基(Sikorsky )UH-60黑鷹直升機已經服役40多年，最主要的戰術運輸機使用，性能傑出而且運量大，包括各種改裝變體，全球總數量超過4千架。

(中時新聞網)