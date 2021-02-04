KIA（起亞）汽車總代理台灣森那美起亞業績雙喜，2020年在疫情紛擾，以及車源有限的狀況下，以突破2,700輛的銷量，創下自在台成立以來的銷售新高紀錄。
2021年1月KIA在商車和乘用車市的銷售成績與2020年1月相比成長高達22％，成為國內車市少數年增率達雙位數的品牌！其中甫於2020年12月中旬上市的進口都會小車Picanto，上市不到兩個月累計訂單突破350輛，豪華旗艦休旅車Sorento自去年11月上旬上市以來，累計接單也已突破350輛，表現亮眼。
(工商 )
KIA（起亞）汽車總代理台灣森那美起亞業績雙喜，2020年在疫情紛擾，以及車源有限的狀況下，以突破2,700輛的銷量，創下自在台成立以來的銷售新高紀錄。
2021年1月KIA在商車和乘用車市的銷售成績與2020年1月相比成長高達22％，成為國內車市少數年增率達雙位數的品牌！其中甫於2020年12月中旬上市的進口都會小車Picanto，上市不到兩個月累計訂單突破350輛，豪華旗艦休旅車Sorento自去年11月上旬上市以來，累計接單也已突破350輛，表現亮眼。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。