KIA（起亞）汽車總代理台灣森那美起亞業績雙喜，2020年在疫情紛擾，以及車源有限的狀況下，以突破2,700輛的銷量，創下自在台成立以來的銷售新高紀錄。

2021年1月KIA在商車和乘用車市的銷售成績與2020年1月相比成長高達22％，成為國內車市少數年增率達雙位數的品牌！其中甫於2020年12月中旬上市的進口都會小車Picanto，上市不到兩個月累計訂單突破350輛，豪華旗艦休旅車Sorento自去年11月上旬上市以來，累計接單也已突破350輛，表現亮眼。

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