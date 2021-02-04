林飛帆：以港版國安法理由罷捷，應徹底禁止。本報資料照

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票週六登場，民進黨副秘書長林飛帆今表示，如果被罷免成功，那就是《港版國安法》第一個成功DQ（取消資格）的民選議員，不是在香港，而是在台灣。國民黨操作的報復性罷免，以《港版國安法》作為理由，不僅不能被接受，也絕對應該被徹底制止。

林飛帆今在臉書指出，《港版國安法》是港府拿來恫嚇鎮壓香港民主派的武器。一個月前，港府才用違反國安法為由，對「35+民主派初選」的民主派人士進行史無前例的「大逮捕」，被香港朋友比喻為港版美麗島事件。

他說，不過，事實上，香港的立法會議員和區議員雖然被大規模DQ（取消資格），但港府尚未使用《港版國安法》作為DQ民主派議員的理由，而是用其他的罪名。

他指出，也就是說，如果黃捷被成功罷免，她就會是第一位成功被用香港法律為理由取消議席的民選代表，不是在香港，而是在台灣。

他說，過去兩年，香港人從「反送中」到「反國安法」，許多人因此被抓、被關、被消失、被迫流亡，直到此刻都還在面對威權鎮壓的陰影。

他表示，台灣作為成熟的民主國家。相信大多數人台灣人民都很珍惜現有的民主體制，也希望這樣報復性的政治鬧劇適可而止。台灣民主得來不易也走得相當艱辛。2月6日，希望鳳山的朋友一起出來投下「不同意罷免」，終止這場報復性罷免的鬧劇。

(中時 )