台南市政府小內閣異動消息傳聞不斷，外傳多位局處首長將異動。台南市長黃偉哲4日表示，人事變化一向是最敏感的，盡量以一個大家可以接受、同時又順應個人意見的方式調整，目前規畫3個人事調整，預計下周公布。

各界盛傳市府小內閣有異動，名單包括：副市長許育典、社會局長陳榮枝、民政局長顏振標、環保局長謝世傑都傳曾被「點名」，而工務局長蘇金安也傳將退休；其中，有「養鴨博士」之稱的前中油董事長、崑山中學校長戴謙也傳將接任副市長一職。對此，黃偉哲說，人事異動在農曆春節前一定會明朗，目前還在積極磋商中。

至於有幾個人事異動？黃偉哲透露，會作整體性考量，由於即將成立客家事務委員會，包括新任客委會主委及其他一級主管以上的人事調整，「將有3個職位人選調整。」預計2月8號、9號公布。

黃偉哲說，人事變化一向是最敏感的，但是市府盡量以一個大家可以接受，同時也順應個人意見、意願、生涯規畫的方式調整，希望經過團隊調整後，能提供更好的服務與市民朋友見面。

(中時 )