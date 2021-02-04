華碩砸15億 買振樺電旗下瑞傳科技3成股權 15:312021/02/04 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華碩（2357）4日宣布將以15億元取得振樺電（8114）旗下瑞傳科技股權30％，華碩並將提名AIoT事業群共同總經理許祐嘉、張權德加入瑞傳科技董事會，參與經營管理，協同瑞傳及振樺電強勢開展AIoT事業。 後再評估一年後，華碩並將以100％瑞傳股權價值約55億元為基礎，再進一步取得15％股權，持續深化雙方合作關係，同時長期並規畫推動瑞傳科技IPO、重返資本市場。 振樺電再揪大咖 引進華碩策略結盟瑞傳 俄羅斯、英國疫苗 搶進大陸生產 (工商 ) #振樺電 #華碩 #瑞傳 #股權 #55億元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普對陸攻勢全是白搭 日媒：兩岸企業關係變更緊密 10:122021/02/04 財經 一汽 傳收購華晨中國 04:102021/02/04 全球財經 前駐台代表馬凱琳 籲加拿大全面提升對台關係 13:252021/02/04 國際 台積電明出席台美供應鏈對話 車用晶片成焦點 12:442021/02/04 財經 深耕台灣綠電 辰亞競標 彰濱50、51地號土地 04:102021/02/04 產業．科技 散戶230元不敢買、600元衝去買 存股達人：我沒買台積電3大理由 13:302021/02/04 財經 鄭人碩放話7天破億祭雙脣 04:102021/02/04 娛樂新聞 老公戀上人妻 正宮偷裝GPS反挨告妨害秘密 15:172021/02/04 社會 《電腦設備》聯合艦隊助攻 佳世達元月營收創同期新高 12:332021/02/04 財經 操盤心法－封關前可逢低擇優布局 04:102021/02/04 證券．權證 台灣搶沒疫苗以色列已接種逾半 他曝小國致勝3原因 08:262021/02/04 生活 財經熱門新聞 澳龍蝦無法銷陸 意外讓一處漁民從谷底翻身 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 散戶230元不敢買、600元衝去買 存股達人：我沒買台積電3大理由 - 財經 被7％配息沖昏 散戶搶爆00882 內行人1句警告 - 財經 友達法說會 宣布啟動雙軸轉型 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。