華碩（2357）4日宣布將以15億元取得振樺電（8114）旗下瑞傳科技股權30％，華碩並將提名AIoT事業群共同總經理許祐嘉、張權德加入瑞傳科技董事會，參與經營管理，協同瑞傳及振樺電強勢開展AIoT事業。

後再評估一年後，華碩並將以100％瑞傳股權價值約55億元為基礎，再進一步取得15％股權，持續深化雙方合作關係，同時長期並規畫推動瑞傳科技IPO、重返資本市場。

(工商 )